Brasil. Autocarro sem travões mata cinco pessoas em procissão

Um autocarro desgovernado colheu 32 pessoas durante uma procissão de Páscoa Recife, capital do estado de Pernambuco, no Brasil, este domingo. Cinco pessoas morreram.

De acordo com a imprensa local, o motorista terá ficado sem travões e atingiu os participantes de uma procissão organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, numa das avenidas principais daquela cidade. Ainda há 26 pessoas internadas.

Vídeos do momento foram partilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um autocarro a avançar rua abaixo atingindo a multidão em celebração. Quatro pessoas morreram no local e uma quinta acabou por falecer já no hospital.

Segundo a Folha de Pernambuco, "a Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade constatou que o automóvel está regular" e a inspeção foi feita há cinco meses. O motorista terá fugido do local, pelo que, nas primeiras horas do incidente, a identificação e localização do condutor foi a grande prioridade da Polícia Civil de Pernambuco. No entretanto, o motorista já entrou em contacto com as autoridades e assegurou que se iria apresentar à polícia brevemente, assegura a autarquia.

A região decretou luto de três dias pelas vítimas do acidente.