Avalancha arrasta várias pessoas em estância de esqui na Suíça

A informação foi avançada pela polícia do cantão de Valais nas redes sociais, que explica que a avalancha aconteceu pouco depois das 14h00 locais (menos uma hora em Lisboa). Segundo o jornal SRF , que cita fonte policial, pelo menos três pessoas estão desaparecidas.

Várias pessoas foram arrastadas durante uma avalancha na Suíça e as operações de salvamento já estão em curso. O acidente aconteceu na estância de esqui da cidade de Zermatt, na estação de Riffelberg, numa zona fora de pista.

No sul dos Alpes têm sido sentidos, nos últimos dias, fortes ventos e nevões e a previsão é de que as más condições atmosféricas continuem.



“Devem ser esperadas avalanchas espontâneas grandes a muito grandes”, avançou o Instituto para o Estudo de Neve e Avalanches (SLF) suíço, nesta segunda-feira, dia em que o nível de alerta subiu para 4 (o segundo mais alto) em partes dos Grisões, cantão no leste da Suíça, e nos vales do sul de Valais, no sul.

Segundo a imprensa local, este inverno já morreram 14 pessoas, a maioria esquiadores cross-country, na sequência de avalanchas na Suíça. O número está ligeiramente abaixo da média, que é de 17 mortes até ao final de março.