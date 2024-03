Netanyahu acusa Hamas de ter "endurecido" posição nas negociações

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou este domingo o Hamas de ter "endurecido" a sua posição nas negociações para uma trégua na guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano na Faixa de Gaza.

"Embora Israel tenha mostrado flexibilidade nas suas posições durante as negociações, o Hamas as endureceu", disse Netanyahu numa conferência de imprensa.

Entretanto, o governante israelita, de 74 anos, será operado hoje a uma hérnia.

Horas antes destas declarações de Netanyahu, um responsável do Hamas tinha afirmado que as posições do seu movimento e de Israel quanto ao conflito na Faixa de Gaza continuavam "demasiado distantes" para se poder esperar um avanço nas negociações com vista a uma trégua.

"Duvido que haja progressos nestas negociações, porque as posições estão demasiado afastadas", disse este responsável à agência France Presse (AFP), sob condição de anonimato.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já provocou mais de 32 mil mortos, de acordo com o Hamas, que controla o território desde 2007.