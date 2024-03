Míssil balístico sobre a Catalunha? Espanha vai investigar

A primeira explicação é que a "bola de fogo artificial", que cruzou os céus de Espanha na sexta-feira à noite, seja um míssil balístico. A segunda explicação é que seja um satélite a reentrar na atmosfera. Certezas, para já, não existem e o caso vai ser analisado pelas autoridades espanholas. Quem detetou a irregularidade foi a Rede de Investigação de Bolas de Fogo e Meteoritos (SPMN), que existe desde os anos 1990 para estudar este fenómenos, e que faz parte do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) espanhol. Segundo a imprensa espanhola, a bola de fogo foi avistada às 22h59 de sexta-feira (menos uma hora em Lisboa), 29 de março, e o vídeo está a circular nas redes sociais.

“As duas hipóteses que estamos a considerar neste momento são ou a reentrada de um satélite ou a possibilidade de se tratar de um míssil balístico como o que foi registado em 18 de novembro, que é o que parece ser", disse o astrofísico valenciano Josep Maria Trigo, pesquisador do Institut de Ciències de l'Espai (ICE) do CSIC e do Institut d'Estudis Spacials de Catalunya (IEEC), citado pelo jornal Levante.



Segundo o SPMN, a trajetória da bola de fogo vinha de França e "sobrevoou Girona e Barcelona para entrar no Mar das Baleares e terminar a sua viagem no sul da comunidade valenciana", lê-se numa publicação da rede social X.

Para Josep María Trigo é surpreendente que este voo não tenha sido anunciado. "Estamos à espera de ver que explicações nos são dadas", disse, explicando que o governo espanhol foi avisado do avistamento, já que esse é um dos primeiros passos a dar em situações deste género.O ano passado, a 18 de novembro, o espaço aéreo da Baía de Biscaia foi sobrevoado por um míssil francês e, segundo o astrofísico, a bola de fogo agora avista tem características muito semelhantes.