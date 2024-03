Maior guindaste da costa leste em Baltimore para recolher destroços

O maior guindaste operacional da costa leste dos EUA ergueu-se sobre o porto de Baltimore na sexta-feira, pronto para começar a limpar os destroços da ponte Francis Scott Key, dias depois de um navio de carga ter colidido com a ponte, fazendo com que o vão se despenhasse no porto.

Ao meio-dia de sexta-feira, as equipas ainda estavam a avaliar os danos. O guindaste, que pode levantar até 1.000 toneladas, chegou no final da noite de quinta-feira e provavelmente começará a retirar os destroços da água neste sábado de manhã, de acordo com a porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, Carmen Carver.

Um segundo guindaste está a caminho e deverá chegar em breve para ajudar no esforço de recolha de destroços, disse ela.

As autoridades estaduais e federais estão concentradas na desobstrução do movimentado porto e na reconstrução da ponte depois de o Dali, um enorme navio porta-contentores que tinha perdido a energia, ter colidido com uma coluna de apoio na terça-feira, derrubando a estrutura e deixando seis trabalhadores presumivelmente mortos.

Os mergulhadores recuperaram dois corpos dos trabalhadores desaparecidos, que estavam a reparar a ponte no momento da colisão. Os restantes quatro estarão presos debaixo de água. Todos eram imigrantes do México e da América Central.

Encontrar os restantes corpos é a prioridade máxima, disse o governador de Maryland, Wes Moore, numa conferência de imprensa na quinta-feira. As tripulações têm também de avaliar a forma de retirar o navio preso, carregado com milhares de contentores e preso pelos destroços da ponte.

"O Dali é quase tão longo quanto a Torre Eiffel, e o Dali tem a Key Bridge em cima dele. Estamos a falar de 3.000 ou 4.000 toneladas de aço que estão em cima do navio, por isso temos trabalho a fazer", disse Moore na conferência de imprensa de quinta-feira.