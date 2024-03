Carregamento com 400 toneladas de ajuda alimentar a caminho de Gaza

Um carregamento de ajuda transportando quase 400 toneladas de alimentos para Gaza deixou o porto de Larnaca, no Chipre, neste sábado, disse uma testemunha à Reuters.

A ajuda será enviada por um cargueiro e uma plataforma rebocada por um navio de salvamento.

Será o segundo envio de ajuda através de Chipre, usando o corredor marítimo que as autoridades cipriotas estabeleceram, em cooperação com Israel, para facilitar a chegada de mantimentos ao enclave palestiniano.

A World Central Kitchen (WCK), uma instituição de caridade norte-americana, organizou a missão com a ONG espanhola Open Arms, recorrendo a financiamento dos Emirados Árabes Unidos e ao apoio das autoridades cipriotas.

No início de março, a mesma missão os construiu um cais improvisado com escombros para permitir o descarregamento de quase 200 toneladas de alimentos no enclave, que não possui instalações portuárias. O envio deste sábado inclui duas empilhadeiras e um guindaste para auxiliar nas futuras entregas marítimas.

Separadamente, os Estados Unidos planeiam construir um cais flutuante ao largo de Gaza para receber ajuda. A data prevista para conclusão é o dia 1 de maio, mas é possível que esteja pronto já no dia 15 de abril, revelou o presidente cipriota, Nikos Christodoulides, na noite de sexta-feira.

As Nações Unidas alertaram que a fome é iminente no norte da Faixa de Gaza, onde 300 mil pessoas estão encurraladas pelos combates. Em todo o enclave, mais de metade da sua população de 2,3 milhões de pessoas poderá enfrentar a fome até julho se a assistência alimentar não chegar ao território.