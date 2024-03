Biden vence primárias do Partido Democrata no Dakota do Norte

O Presidente norte-americano e recandidato a um segundo mandato, Joe Biden, venceu as eleições primárias do Partido Democrata no Dakota do Norte, foi hoje divulgado.

O partido anunciou os resultados das primárias que decorreram, principalmente, por correspondência, sendo que começou a distribuir boletins de voto em fevereiro aos eleitores que os solicitaram.

A vitória de Biden estava praticamente garantida, embora sete outros candidatos estivessem no boletim de voto.

O ex-presidente Donald Trump, o adversário mais direto de Biden nas eleições presidenciais norte-americanas agendadas para novembro deste ano, venceu também as consultas públicas do Partido Republicano no Dakota do Norte em 04 de março, açambarcando todos os 29 delegados representativos deste estado.

Biden e Trump já garantiram os delegados suficientes para as nomeações como candidatos presidenciais dos seus partidos.