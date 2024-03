Ataque israelita atinge observadores da ONU no sul do Líbano

Um ataque israelita atingiu neste sábado um veículo que transportava observadores técnicos das Nações Unidas à saída da cidade fronteiriça de Rmeish, no sul do Líbano, ferindo vários observadores, segundo duas fontes da Reuters. No entanto, o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, negou que as forças israelitas tenham atingido um veículo pertencente à missão de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano, a UNIFIL.

Não houve nenhum comentário imediato da UNIFIL ou da missão de observação técnica da ONU, UNTSO.

Uma das fontes, da área da segurança, disse que o carro transportava três observadores técnicos da ONU e um tradutor libanês. Essa fonte, e uma segunda fonte da mesma área, disseram que o ataque israelita tinha deixado feridos vários dos que se encontravam no carro.

Israel tem estado numa disputa armada com o grupo armado libanês Hezbollah no sul do Líbano há quase seis meses, em paralelo com a Guerra de Gaza. Os bombardeamentos israelitas no Líbano mataram cerca de 270 combatentes do Hezbollah, mas também cerca de 50 civis — incluindo crianças, médicos e jornalistas — e atingiram tanto a UNIFIL como o exército libanês.

Em novembro, a FINUL anunciou que uma das suas patrulhas foi atingida por tiros israelitas no sul do Líbano, sem que tenha havido vítimas. No mês passado, a FINUL afirmou que o exército israelita violou o direito internacional ao disparar contra um grupo de jornalistas claramente identificáveis, matando um jornalista da Reuters.