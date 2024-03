Roménia encontra fragmentos de drone militar em território da NATO

A Roménia diz ter encontrado fragmentos do que aparenta ser um drone militar. Em comunicado, o ministério romeno da Defesa indica que o objeto foi encontrado na última noite numa pequena exploração agrícola junto ao rio Danúbio, perto da fronteira com a Ucrânia.

Esta é uma revelação que surge horas depois de uma madrugada de ataques sucessivos por parte das forças russas contra várias cidades ucranianas.

O ministério da Defesa da Roménia, país que integra a NATO, está a investigar este incidente que, a confirmar-se, poderá configurar uma segunda violação do espaço aéreo da NATO.

No passado domingo, um míssil russo sobrevoou o espaço aéreo da Polónia, também membro da Aliança Atlântica. Também a Moldova avança que foram ouvidas explosões em três cidades no norte do país.

De acordo com a guarda fronteiriça daquele país, que faz também fronteira com a Ucrânia, os mísseis lançados pelas forças russas não entraram no espaço aéreo da Moldova.

Recorde-se que a Roménia assinala precisamente esta sexta-feira o 20.º aniversário da sua integração na NATO.