Irlanda do Norte. Líder dos unionistas demite-se após alegados crimes sexuais

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte anunciou esta sexta-feira a demissão do seu líder Jeffrey Donaldson, após uma acusação num processo de longa data que, segundo os meios de comunicação britânicos, é de natureza sexual.

A direção do partido "recebeu uma carta do deputado Jeffrey Donaldson a confirmar que foi acusado em relação a alegações de longa data e declarou que se demite do cargo de líder do Partido Democrático Unionista com efeito imediato", anunciou o DUP em comunicado.

Na sexta-feira, a polícia da Irlanda do Norte anunciou que um homem de 61 anos tinha sido acusado de crimes sexuais antigos e que deve comparecer no tribunal de Newry a 24 de abril, tal como uma mulher de 57 anos acusada de ser cúmplice.

Jeffrey Donaldson, de 61 anos, apagou todas as suas contas nas redes sociais.

De acordo com as regras do partido, Jeffrey Donaldson foi suspenso como membro enquanto aguarda o resultado do processo judicial.



Membro do Parlamento de Westminster desde 1997 e líder do DUP desde junho de 2021, Jeffrey tinha-se afirmado como uma figura moderada no seio do movimento unionista, empenhado em manter a Irlanda do Norte no Reino Unido.

O Partido Unionista Democrático é o maior dos partidos políticos unionistas da Irlanda do Norte, sendo o maior partido político deste território britânico. Tem vertentes na igreja protestante e defende politicamente a manutenção do país como parte do Reino Unido.