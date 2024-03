EUA. Republicanos ultra conservadores pressionam líder no Congresso

As críticas ao líder da maioria republicana na Câmara de Representantes do Congresso dos EUA, Mike Johnson, aumentaram de tom, o que analistas interpretam como estratégia do setor mais radical do partido conservador em ano eleitoral.

Há seis meses, os republicanos no Congresso destituíram o seu líder de então, Kevin McCarthy, depois de o acusarem de estar a ser conivente com os interesses do Partido Democrata, em particular ao ajudar a viabilizar orçamentos que consideram ser reflexo do "espírito despesista da Casa Branca".