Depressão "Nelson" faz quatro mortos em ​Espanha

A depressão "Nelson" provocou esta quinta-feira quatro mortos durante a sua passagem por Espanha. O temporal também está a afetar Portugal.



Nas Astúrias, no norte do país, duas pessoas foram arrastadas pelo mar, numa altura em que as ondas atingiram os sete metros.

O corpo de uma das vítimas, um homem de nacionalidade britânica, foi localizado e recuperado horas depois, na zona de Muros, com a ajuda de um helicóptero dos serviços de emergência.

A segunda vítima, do sexo feminino, foi arrastada por uma onda no município de Cudillero. Foi resgatada por um barco de pesca, mas os médicos não a conseguiram reanimar.

Em Tarragona, na Catalunha, morreram um adolescente de 16 anos e um homem de 30 anos, que entrou no mar para tentar salvar o jovem.

A depressão "Nelson" também está a afetar Portugal. Esta quinta-feira foram registadas 600 ocorrências em vários pontos do país. Ao início da tarde desta quinta-feira, foi registado um fenómeno extremo compatível com um tornado no Estuário do Tejo, em Lisboa.