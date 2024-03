Atentado em Moscovo. Sobe a nove número de suspeitos em prisão preventiva

O Tribunal de Basmanni de Moscovo decretou esta sexta-feira prisão preventiva por dois meses a uma nona pessoa alegadamente por estar envolvida no atentado terrorista de 22 de março a uma sala de concerto nos arredores da capital russa.

Segundo a agência noticiosa russa Interfax, a prisão preventiva foi decretada a um cidadão de 24 anos do Tajiquistão identificado como Nazimad Lutfuloi.

A audiência decorreu à porta fechada, tal como as outras audiências relacionadas com o atentado terrorista na sala russa de concertos Crocus City Hall, no noroeste Moscovo, e que provocou a morte a pelo menos 144 pessoas.

O comité de investigação russo tinha anunciado na quinta-feira a detenção de um outro possível suspeito do atentado por ter "participado no financiamento dos terroristas".

De acordo com os investigadores russos, os autores do ataque terrorista receberam "quantias significativas de dinheiro e criptomoedas da Ucrânia" para preparar o crime.

Esta semana ficaram também em prisão preventiva outros oito suspeitos do atentado que foram acusados de terrorismo e podem ser condenados a prisão perpétua.

Segundo os últimos números oficiais, o ataque à sala de concertos causou a morte de pelo menos 144 pessoas e mais de 160 feridos.

Nove pessoas foram também detidas hoje no Tajiquistão alegadamente por estarem ligadas aos suspeitos do ataque à sala de espetáculos Crocus City Hall, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico.