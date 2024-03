Navio que colidiu com ponte em Baltimore passou inspeções em 2023

Singapura disse esta quarta-feira que o navio responsável pelo desabamento de uma ponte em Baltimore (EUA), no qual morreram seis pessoas, tinha a documentação em ordem e passou duas inspeções em junho e setembro.

A Autoridade Marítima e Portuária de Singapura disse que o MV Dali, com bandeira de Singapura desde 2016, foi classificado como "ClassNK" e tinha certificados válidos que cobriam "a integridade estrutural do navio e a funcionalidade do seu equipamento", de acordo com um comunicado.