Acidente com autocarro na Alemanha faz pelo menos cinco mortos

Um acidente com um autocarro de passageiros numa autoestrada da Alemanha, perto da cidade de Leipzig, no leste do país, fez pelo menos cinco mortos e cerca de uma dúzia de feridos.

De acordo com as autoridades alemãs, helicópteros de resgate e inúmeras ambulâncias estão na auto-estrada que liga Berlin a Munique que nesta altura está encerrada nos dois sentidos.

Desconhecem-se as causas deste acidente, mas segundo testemunhas, o autocarro que levava 53 passageiros, terá saído da estrada e tombado para a berma.

De acordo com o jornal Bild, o autocarro pertence à Flixbus e viajava de Berlim para Zurique. O acidente ocorreu pelas 9h45 hora local (menos uma hora em Portugal continental).

O porta-voz da Flixbus, Sebastian Meyer, afirmou em declarações ao jornal alemão que “as circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas”.

“Estamos, naturalmente, a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais e as equipas de salvamento no local e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para esclarecer rápida e completamente a causa do acidente. Os nossos pensamentos estão com todos os afetados por este acidente e com as suas famílias”, disse.