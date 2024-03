Zelensky demite secretário do conselho de segurança nacional

O presidente Volodymyr Zelensky demitiu esta terça-feira o secretário do conselho de segurança nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov.

Para substitui-lo foi anunciado o anterior chefe da agência de espionagem estrangeira, Oleksandr Lytvynenko. Trata-se da segunda mudança efetuada na cúpula ucraniana no espaço de poucas semanas, depois da substituição do alto comando militar verificada no mês passado.

Nenhuma fonte do palácio Mariyinsky forneceu qualquer explicação para esta mudança, tendo apenas sido publicados os respetivos decretos no site oficial da presidência.

O conselho tem um papel de coordenação em questões de segurança e defesa nacional sob o comando do presidente e é composto pelos principais chefes políticos, de segurança e de defesa do país.

Nesta fase do conflito com a Rússia, a Ucrânia está a lutar para manter o seu esforço de guerra e conseguir resistir ao ataque das forças ocupantes no leste. Este esforço tem-se revelado particularmente difícil de manter face aos cortes da assistência militar americana devido ao bloqueio republicano no Congresso.