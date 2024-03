Ponte colapsa após colisão de navio em Baltimore

Uma ponte colapsou em Baltimore, nos Estados Unidos da América, depois de um cargueiro colidir com um dos pilares da estrutura.

No momento do colapso seguiam vários carros nas faixas de rodagem, que terão caído ao rio. Desconhece-se, para já, o número de vítimas e desaparecidos.

Várias equipas de socorro estão no local. Pelo menos sete pessoas caíram ao rio.

As autoridades classificam este incidente como sendo de "extrema emergência", com um número indeterminado de vítimas.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram várias viaturas no tabuleiro da ponte no momento em que a ponte caiu, na madrugada desta terça-feira.

O incidente terá acontecido, avança a imprensa internacional, por volta das 01h30, hora local (05h30 hora de Portugal continental).

A ponte Francis Scott Key, com cerca de três quilómetros, é a maior ponte de Baltimore, no estado norte-americano de Maryland. O rio local chama-se Patapsco e a temperatura da água ronda os dez graus, neste momento.

O cargueiro, chamado "Dali" tem cerca de 300 metros de comprimento e bandeira de Singapura. Tinha acabado de sair do porto local 45 minutos antes, tendo como destino o porto de Colombo, no Sri Lanka, onde deveria chegar a 22 de abril. Ao que a empresa indicou, nenhum dos tripulantes ficou ferido no incidente. Uma investigação ao que terá causado a colisão já começou.