Navio "perdeu propulsão" antes de destruir ponte em Baltimore

O cargueiro que destruiu uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, "perdeu a propulsão" antes do incidente registado esta terça-feira. De acordo com a ABC News, o navio sofreu um problema no sistema de propulsão quando estava a sair do porto e a tripulação a bordo terá notificado as autoridades de Maryland de que tinham perdido o controlo da embarcação. A autoridade portuária de Singapura também referiu que o navio perdeu a propulsão e, por isso, não conseguiu manter o rumo pretendido e que o navio terá lançado as âncoras como procedimento de emergência antes do impacto. A ponte Francis Scott Key, em Baltimore, desabou na madrugada desta terça-feira, depois de um navio de contentores ter chocado contra um pilar. Oito pessoas estavam na ponte no momento da colisão e seis continuam desaparecidas, segundo declarações do secretário de estado dos transportes. Das oito pessoas que se encontravam na ponte aquando da colisão, seis continuam desaparecidas, afirmou o secretário de Estado dos Transportes de Maryland.

As equipas de resgate conseguiram retirar duas das pessoas que caíram ao rio, onde a temperatura da água era de 8ºC, sendo que uma não tinha ferimentos e outra apresentava ferimentos graves e encontra-se hospitalizada. De acordo com o governador de Maryland, Wes Moore, a ponte estava em conformidade com as normas e não havia problemas estruturais conhecidos. Moore disse ainda que os membros da tripulação do navio notificaram as autoridades sobre um problema de energia a bordo antes do acidente.

"A investigação preliminar aponta para um acidente", disse Moore, num briefing, e não há provas credíveis de terrorismo.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos comunicou o colapso à 1h27 e enviou equipas para uma missão de busca e salvamento. No momento do colapso, havia equipas de trabalho a reparar buracos na ponte e o sonar detetou veículos debaixo de água. Atualmente, o tráfego no Porto de Baltimore foi suspenso até novo aviso.