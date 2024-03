Justiça britânica atrasa extradição de Julian Assange

Um tribunal britânico atrasou esta terça-feira a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, do Reino Unido para os Estados Unidos, exigindo mais garantias às autoridades norte-americanas.

Na decisão publicada hoje pelos juízes do Tribunal Superior de Londres, Victoria Sharp e Jeremy Johnson, estes consideram que Assange poderá ter razão em três dos nove fundamentos de recuso.

"A menos que os respondentes forneçam garantias satisfatórias, concederemos a licença para recorrer", referem.