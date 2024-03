"Falha mecânica ou erro humano" terão estado na origem do colapso da ponte de Baltimore

O acidente da ponte de Baltimore pode ter sido motivado por “falha mecânica ou erro humano”, admite na Renascença o comandante Reinaldo Rocha, que coordena a divisão de pilotagem, planeamento e controlo de navegação dos portos do Douro e Leixões (APDL).

Numa altura em que as informações são, ainda, escassas, este piloto de barra com quase 30 anos de experiência lembra que “quando há estas infraestruturas, como pontes ou passagens estreitas, há regulamentos” que devem ser escrupulosamente seguidos, a par com uma “sequência de detalhes”.

Neste caso de Baltimore, o navio de contentores Dali colidiu com um dos pilares da ponte Francis Scott Key e, nesse sentido, o chefe de pilotagem e controlo de navegação da APDL sugere “falha mecânica, falha de propulsão do navio no motor principal”, o que torna impossível operar a embarcação.