Especialista explica por que razão ponte de Baltimore colapsou

Uma ponte “metálica”, em que a “rutura de um dos pilares”, leva ao colapso total.

Em entrevista à Renascença , o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) Pedro Pacheco, especialista em pontes, explica que os regulamentos para a construção destas travessias preveem a capacidade dos pilares suportarem embates como o que ocorreu, esta terça-feira, na ponte Francis Scott Key de Baltimore. “Uma exigência que tem vindo a aumentar”.

O professor da FEUP descreve a estrutura como uma “ponte metálica”, que, quando há uma “rutura de um dos pilares”, tipicamente acaba por ruir na sua totalidade, “pelo menos nos vãos adjacentes”.

"Foi isso que aconteceu” em Baltimore, explica o especialista.

Pedro Pacheco diz que esta é “uma ponte em aço, treliçada”, ou seja, com um sistema de cruzamento de vigas, numa “solução relativamente clássica”. “Não conheço em detalhe o desenho dos pilares. No entanto, em alguns casos existe uma cinta de proteção dos pilares quando as pontes são metálicas”, sublinha.