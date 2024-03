Duas pessoas resgatadas com vida após colapso de ponte colapsa em Baltimore

Uma ponte colapsou em Baltimore, nos Estados Unidos da América, depois de um cargueiro colidir com um dos pilares da estrutura.

No momento do colapso seguiam vários automóveis nas faixas de rodagem, que terão caído ao rio. Desconhece-se, para já, o número de vítimas e desaparecidos, mas duas pessoas já foram resgatadas com vida.

De acordo com o diretor de comunicações dos bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, num primeiro momento, as equipas de socorro procuravam resgatar pelo menos sete veículos que teriam caído à água, mas as informações mais recentes falam de, pelo menos, 20 pessoas, aparentemente trabalhadores que estariam em cima da ponte.

As autoridades classificam este incidente como sendo de "extrema emergência", com um número indeterminado de vítimas.



Imagens partilhadas nas redes sociais mostram várias viaturas no tabuleiro da ponte no momento em que a ponte caiu, na madrugada desta terça-feira. À medida que o dia vai nascendo, começam também a surgir as primeiras fotografias do local, onde é possível perceber a extensão dos danos na estrutura.