Trump começa a ser julgado em abril por suborno a atriz porno

Um juíz nova-iorquino decidiu esta segunda-feira que Donald Trump vai começar a ser julgado a partir de 15 de abril, acusado de envolvimento no suborno à atriz pornográfica Stormy Daniels.

No entanto, contra as expectativas do ex-Presidente, o juiz determinou que “o promotor distrital do condado de Nova Iorque não é culpado pela produção tardia de documentos”, pelo que o julgamento foi agendado sem mais demoras.