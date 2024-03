Tempestade geomagnética aumenta possibilidade de auroras boreais

O Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional norte-americano, entidade que vigia a atividade solar, emitiu neste domingo um alerta para a chegada de uma forte tempestade geomagnética à Terra, causada por fortes explosões solares, e que pode gerar a possibilidade de ver uma aurora boreal.

As consequências deste fenómeno são diversas, desde as benignas como possibilidade de ver a aurora boreal, até às possíveis repercussões nas redes elétricas, de comunicações e de transporte.



Segundo a Euronews, a tempestade pode interromper as transmissões de rádio de alta frequência, como as dos aviões que tentam comunicar com torres de controlo de tráfego distantes. A maioria dos aviões comerciais poderá utilizar a transmissão por satélite como apoio.

O cientista atmosférico e meteorologista Matthew Cappucci explicou nas redes sociais que a ejeção de massa coronal (CME) do Sol “chegou mais de 12 horas antes do esperado".