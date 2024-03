Macron diz que grupo que realizou ataque em Moscovo também visou França

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta segunda-feira que que todos os sinais indicam que o Estado Islâmico levou a cabo o ataque a uma sala de concertos perto de Moscovo, no qual morreram 137 pessoas.

"Foi uma entidade do Estado Islâmico que planeou o ataque [a Moscovo] e o executou", afirmou, acrescentando ainda que "este grupo em particular fez várias tentativas (de ataques) no nosso próprio solo".

Seria "cínico e contraproducente" tentar usar ataque e "virá-lo contra a Ucrânia"



A Rússia tem contestado as afirmações dos Estados Unidos e de outros países de que o grupo militante Estado Islâmico orquestrou o ataque de sexta-feira, acusando Washington de estar a encobrir a Ucrânia. Perante esta situação Macron disse que seria "cínico e contraproducente" para a Rússia culpar a Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas, depois de chegar de uma viagem à região sul-americana da Guiana Francesa, Macron advertiu contra qualquer "exploração" do ataque por parte da Rússia, considerando que seria "cínico e contraproducente para a Rússia utilizar este contexto para tentar virá-lo contra a Ucrânia".

Até agora, Moscovo recusou-se a comentar a alegação do EI, com os serviços de segurança e o Presidente Vladimir Putin a sugerirem que os autores do ataque poderiam estar ligados ao seu adversário, Kiev.

Macron disse que França ofereceu aos serviços de segurança russos "uma maior cooperação". "Veremos como o contexto evolui e se os próximos dias ou semanas justificam" uma conversa pessoal, defendeu Macron.

O governo francês também aumentou o alerta de segurança para o nível mais elevado no domingo, depois de a província de Khorasan do Estado Islâmico ter reivindicado a autoria do ataque perto de Moscovo.



A França já estava em alerta máximo de segurança antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris deste ano, que deverão atrair milhões de visitantes ao país.