Kremlin recusa comentar tortura de suspeitos do atentado em Moscovo

A presidência russa recusou esta segunda-feira comentar a reivindicação do grupo 'iadista Estado Islâmico (EI) do atentado de sexta-feira em Moscovo, que causou 137 mortos, bem como alegações de tortura dos quatro suspeitos detidos.

"Vou deixar essa pergunta sem resposta", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, quando questionado pelos jornalistas sobre a publicação de vídeos nas redes sociais e de fotografias que mostram os suspeitos com sangue no rosto.