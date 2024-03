Ataques de "hackers" às eleições no Reino Unido tiveram origem na China

O Reino Unido acusou esta segunda-feira "hackers" chineses de estarem por detrás de um ataque informático à entidade responsável pela vigilância e acompanhamento dos processos eleitorais (o equivalente britânico à Comissão Nacional de Eleições), ação que terá exposto os dados pessoais de milhões de pessoas. As autoridades de Londres concluíram ainda que um grupo com ligações a Pequim tentou invadir as contas de email de deputados britânicos críticos do regime chinês. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros descreve uma tentativa de ataque informático, ocorrida em 2021, que visou políticos britânicos que se “destacaram na denúncia da atividade maligna da China”. O outro ataque, que teve como alvo a Comissão Eleitoral da Grã-Bretanha, remonta a 2021-2022 e era conhecido pelo menos desde o ano passado, mas as autoridades britânicas ainda não tinham esclarecido quem era o responsável. O secretário dos Assuntos Externos, David Cameron, descreveu as sabotagens como “absolutamente inaceitáveis”, segundo o mesmo comunicado. Em resposta a estas ações, a Grã-Bretanha decidiu impor sanções a duas pessoas e a uma empresa ligada ao grupo de "hackers" conhecido por APT31, que recebe proteção das autoridades da República Popular da China, afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros.

A embaixada chinesa em Londres ainda não comentou as acusações.

Normalização das relações chino-britânicas mais difícil

O governo dirigido por Rishi Sunak está a tentar encontrar um equilíbrio delicado entre a neutralização de ameaças à segurança representadas pela República Popular da China e, ao mesmo tempo, manter ou mesmo reforçar a cooperação bilateral em algumas áreas centrais como o comércio, o investimento e as alterações climáticas. No último ano, a Grã-Bretanha fez esforços para melhorar os laços com a China depois do relacionamento entre os dois países ter atingido o ponto mais baixo em décadas sob o governo do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, quando Londres restringiu alguns investimentos chineses devido a preocupações com a segurança nacional e expressou preocupação com a repressão às liberdades em Hong Kong. Porém, mais recentemente tem havido uma ansiedade crescente relativamente à alegada atividade de espionagem da China no Reino Unido, numa altura em que se aproxima a data das eleições gerais naquele país, previstas para o final de 2024.