Rússia viola espaço aéreo da Polónia em ataques à Ucrânia

A Rússia violou o espaço aéreo da Polónia na manhã de domingo com um míssil de cruzeiro lançado contra alvos no oeste da Ucrânia, disseram as forças armadas da Polónia.

Em dia de luto nacional, a Rússia lançou 57 mísseis e drones contra a Ucrânia nas primeiras horas de domingo, incluindo ataques a Kiev e à região ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polónia.

Durante cerca de 40 segundos, "o espaço aéreo polaco foi violado por um dos mísseis de cruzeiro lançados esta noite pela aviação (...) da Federação Russa", indicou o comando operacional das forças armadas, através da rede social X, antigo Twitter.

"O objeto voou no espaço polaco à altura da aldeia de Oserdow (este) e aí permaneceu durante 39 segundos", acrescentou, sublinhando que o míssil foi observado pelos radares militares durante toda a duração do voo.