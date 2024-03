Morte de Marielle orquestrada por chefe da Polícia do Rio de Janeiro e dois políticos importantes

O ex-chefe da polícia do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foi preso pela Polícia Federal (PF), este domingo, por alegadamente ser o responsável pelo planeamento do assassínio da vereadora Marielle Franco, morta a tiro numa rua do Rio de Janeiro a 14 de março de 2018 juntamente com o seu motorista, Anderson Gomes.

O relatório de 479 páginas elaborado pela PF diz que Rivaldo Barbosa planeou meticulosamente a morte de Marielle.

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes usou este documento para justificar as três detenções oficializadas este domingo: a do ex-chefe da polícia do Rio de Janeiro, a do deputado federal Chiquinho Brazão e do irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas Domingos Brazão, ambos acusados de serem os mandantes.

"Ele [Rivaldo Barbosa] foi o responsável por ter o controlo do domínio final do facto, ao ter total ingerência nas mazelas inerentes à marcha da execução, sobretudo com a imposição de condições e exigências", lê-se numa passagem do relatório.

Rivaldo Barbosa aceitou participar no plano que resultou na morte de Marielle com a condição de ser ele a controlar todos os pormenores da execução e no pressuposto de todos os envolvidos obadecerem ao plano traçado por ele.