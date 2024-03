​"A única forma eficaz de aumentar ajuda a Gaza é por estrada", diz Guterres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, este domingo, que a única forma eficaz e eficiente de entregar mercadorias pesadas para satisfazer as necessidades humanitárias de Gaza é por estrada e inclui um aumento exponencial nas entregas comerciais.

Depois da reunião com o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Egito, no Cairo, Guterres também alertou para o impacto que a guerra na Faixa de Gaza está a ter em todo o mundo.

“O ataque diário à dignidade humana dos palestinianos está a criar uma crise de credibilidade para a comunidade internacional”, disse.

Guterres visita o Egito e a Jordânia como parte de uma viagem anual de solidariedade do Ramadão aos países muçulmanos.

O secretário-geral da ONU esteve em Rafah no sábado, na fronteira do Egito com Gaza, onde classificou a demora na ajuda destinada ao território palestiniano como um "ultraje moral.

Após mais de cinco meses de guerra entre Israel e o Hamas, os donativos de ajuda acumulam-se no Egipto, com montantes limitados enviados através da passagem de Rafah e da passagem israelita de Kerem Shalom.

Com o risco de fome no enclave palestiniano a aumentar, os Estados Unidos e outros países procuraram utilizar lançamentos aéreos e navios para entregar ajuda.

Autoridades humanitárias da ONU dizem que a forma mais eficiente de aumentar a entrada de ajuda é por via terrestre.

António Guterres vinculou que o envio de grandes quantidades de ajuda exige que Israel remova os obstáculos e pontos de estrangulamento.

“Isso requer mais travessias e pontos de acesso”, disse. “A única forma eficiente e eficaz de transportar mercadorias pesadas é por estrada. Requer um aumento exponencial de mercadorias comerciais.”