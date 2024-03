Rei Carlos III e Harry desejam "saúde e cura" para Kate​ Middleton

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle desejaram saúde e privacidade para Kate Middleton. A posição do irmão do príncipe William foi divulgada através de um comunicado difundido pelas agências internacionais.

Após terem estado juntos no hospital e ambos terem sido operados em janeiro, Carlos III tem mantido o contacto com a nora nas últimas semanas e tanto o rei como a Rainha Camila "continuarão a oferecer o seu amor e apoio a toda a família neste momento difícil", adiantou o porta-voz.

O monarca, que também sofre de cancro, mantém-se em estreito contacto com a sua "adorada nora", declarou um porta-voz do Palácio de Buckingham, a residência da família real.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirma que "a princesa de Gales tem o amor e o apoio de todo o país enquanto continua a sua recuperação”.

“Demonstrou uma enorme coragem com a sua declaração de hoje. Nas últimas semanas, ela tem sido sujeita a um intenso escrutínio e tem sido tratada injustamente por certos setores da comunicação social em todo o mundo e nas redes sociais. Quando se trata de questões de saúde, como todas as outras pessoas, ela deve ter privacidade para se concentrar no seu tratamento e estar com sua amada família", declarou Sunak.

Dos Estados Unidos, o gabinete do Presidente Joe Biden diz que recebeu a notícia com “incrível tristeza” e deseja a recuperação total de Kate.

O primeiro-ministro Canadiano, Justin Trudeau, refere que, nesta altura, difícil, “os seus pensamentos estão com a princesa de Gales, com os seus filhos e com toda a família real”.

“Em nome dos canadianos, envio o meu apoio enquanto Kate Middleton está em tratamento. Desejamos uma rápida recuperação”, declarou Trudeau.