Hamas anuncia morte de refém israelita por falta de alimentos e medicamentos

Desde o início do atual conflito, Israel e o Hamas apenas garantiram um acordo de trégua de uma semana em finais de novembro, que permitiu libertar 105 reféns a troco de 240 prisioneiros palestinianos.

Entre os 253 sequestrados pelo Hamas em 07 de outubro, permanecem no enclave 130 detidos, cerca de 30 já mortos, para além de outros quatro reféns detidos há vários anos, dois deles também mortos.

“Apesar de ter sobrevivido aos ataques do Exército de ocupação, não escapou à falta de alimentos e medicamentos. O tempo está a esgotar-se e o seu Governo mente”, é a mensagem que aparece escrita na vídeo, em hebreu, árabe e inglês.

“Anteriormente tínhamos advertido que os prisioneiros do inimigo padecem das mesmas condições que sofre o nosso povo, de fome e privações, pela falta de alimentos e medicamentos”, indicou o porta-voz.

Abu Obeida, porta-voz das Brigadas al Qasam, o braço armado do Hamas, identificou na rede social Telegram o refém morto como Yehiv Buchataf, 34 anos.

Cerca de 600 familiares de 81 reféns que permanecem retidos pelas milícias islamitas na Faixa de Gaza enviaram uma carta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, na qual manifestam frustração com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre a sua gestão das negociações para a sua libertação.

Hoje, milhares de pessoas voltaram a sair à rua em Telavive, Jerusalém, Cesárea e outras cidades de Israel para pressionar o Governo a aceitar uma trégua que permita a libertação dos reféns, com alguns a pedir eleições antecipadas.

“Os reféns não podem gritar, necessitam que estejamos aqui por eles, e não pararemos até que estejam todos em casa”, anunciou o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, que liderou a convocatória.

“Faço um apelo ao primeiro-ministro: abandonou-nos a 07 de outubro e continua a abandonar-nos. Um comportamento inaceitável entre judeus”, referiu no protesto de Telavive Adina Moshe, uma refém libertada em novembro.

Delegações de Israel e do Hamas encontram-se de novo em Doha para participar em negociações indiretas — mediadas pelo Qatar, Egito e EUA — sobre um novo projeto de acordo que permita uma trégua de pelo menos seis semanas e a troca de 40 reféns por 400 prisioneiros palestinianos.

Um responsável do Hamas disse hoje que há “profundas divergências” com Israel nas discussões sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza, nomeadamente sobre o cessar fogo, o regresso total de civis deslocados e a gestão da ajuda humanitária.

“O inimigo tomou a flexibilidade do nosso movimento por fraqueza. O ocupante tenta usar as negociações como um meio de prosseguir os seus crimes e a sua agressão”, declarou à AFP, sob condição de anonimato, o responsável do Hamas próximo das conversações em curso.

“A resposta dos ocupantes é absolutamente inaceitável, e nenhum palestiniano pode aceitar essa oferta, especialmente o facto de eles recusarem o retorno dos deslocados e desejarem manter a ocupação na Faixa de Gaza”, acrescentou.