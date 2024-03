EUA recorda que alertou Rússia sobre possibilidade de um ataque em Moscovo

O Governo norte-americano recordou, este sábado, ter tido informações prévias de que um "ataque terrorista" estava a ser planeado na Rússia e que partilhou o alerta com as autoridades russas.

"No início deste mês, o Governo dos EUA teve informações sobre um ataque terrorista planeado em Moscovo - visando potencial grandes aglomerados, incluindo concertos -, o que levou o Departamento de Estado a emitir um aviso público aos americanos na Rússia", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, na rede social X.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional salientou que "o Governo dos EUA também partilhou esta informação com as autoridades russas, em conformidade com a sua política de longa data de "dever de avisar"".