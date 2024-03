Atentado faz mais de 60 mortos e 146 feridos em Moscovo. Estado Islâmico reivindica autoria

Um homem suspeito de envolvimento no tiroteio foi detido no local. Os restantes estarão em fuga, adianta a agência RIA.

Pelo menos três homens vestidos com camuflados entraram no edifício e abriram fogo com armas automáticas durante um espetáculo da banda Picnik.

Na altura do ataque estariam no edifício mais de seis mil pessoas.

"Aconteceu uma grande tragédia no Crocus City", afirma o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, num comunicado em que expressa condolências às famílias das vítimas.

Ucrânia nega envolvimento

Yulian Navalnnaya, mulher do opositor russo Alexei Navalny, também já endereçou condolências aos familiares dos mortos.

Todos os grandes eventos públicos em Moscovo foram cancelados no próximo fim de semana.

A Casa Branca diz que não há indicação de que a Ucrânia esteja envolvido no ataque contra a sala de espetáculos em Moscovo.

O assessor do chefe do gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garante que a Ucrânia não está envolvida no ataque terrorista.

Este tiroteio aconteceu semanas depois de os países ocidentais terem alertado dos seus cidadãos para a possibilidade de um atentado terrorista em Moscovo.

Em 2002, um ataque contra o teatro Dubrovka, em Moscovo, provocou 170 mortos e 700 feridos. A responsabilidade foi atribuída a rebeldes tchetchenos.

[em atualização]