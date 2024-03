UE apela a "pausa humanitária imediata" entre Israel e Hamas

O apelo foi repetido pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel: Israel não deve concretizar a ameaça de uma operação militar terrestre em Rafah, no sul de Gaza.

Desta vez os 27 entenderam-se com uma rapidez surpreendente e, do Conselho Europeu, segue já para Israel um apelo, em tom de exigência: É preciso uma pausa humanitária imediata que conduza a um cessar-fogo.

Noutra página das decisões já tomadas neste Conselho Europeu, surge a Bósnia e Herzegovina. Os 27 decidiram abrir finalmente as negociações para a adesão deste país dos Balcãs.

A presidente da Comissão elogiou a decisão “histórica de abrir negociações de adesão com a Bósnia e Herzegovina”.

Ursula von der Leyen sublinha que a Bósnia deu passos impressionantes em direção à União Europeia e espera que a decisão tomada esta quinta-feira em Bruxelas conduza a progressos ainda maiores.

Neste primeiro dia de Conselho Europeu também surgiu uma proposta para agravar as taxas na importação de cereais da Rússia e da Bielorrussia.

A presidente da Comissão diz que foi preparada uma proposta para aumentar as taxas, e que há boas razões para avançar com esta proposta: Irá evitar que os cereais russos desestabilizem o mercado europeu, fará com que Moscovo deixe de usar os dividendos que consegue na exportação deste produto para a União Europeia e irá garantir que a exportação ilegal de cereais roubados pela Rússia à Ucrânia não chega ao mercado europeu.

Para esta sexta-feira, o último dia do Conselho Europeu, fica a cimeira do euro.

[notícia atualizada]