Tiroteio em sala de concertos faz vários mortos em Moscovo

Um tiroteio na sala de concertos Crocus City Hall, nos arredores de Moscovo, seguido de explosões e de um incêndio, provocou um número indeterminado de mortos e feridos, avança a agência de notícias Tass.

A estação de televisão Russia Today fala em 12 mortos e 50 feridos.

Pelo menos três homens vestidos com camuflados entraram no edifício e abriram fogo com armas automáticas durante um espetáculo.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra homens armados a abrir fogo indiscriminadamente contra civis, incluindo mulheres.