Governo português condena atentado em Moscovo

O Governo português condena o ataque desta sexta-feira contra uma sala de espetáculos nos arredores de Moscovo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, através de uma mensagem publicada nas redes sociais, enviada condolências às famílias das vítimas.

"As notícias de Moscovo são horrendas. Ataques contra civis são sempre inaceitáveis. As nossas condolências às famílias das vítimas", escreve João Gomes Cravinho.

Um "ataque terrorista" na sala de concertos Crocus City Hall, em Krasnogorsk, nos arredores de Moscovo, seguido de explosões e de um incêndio, provocou pelo menos 40 mortos e 146 feridos. O número de vítimas foi atualizado pela agência de notícias Tass.



Pelo menos três homens vestidos com camuflados entraram no edifício e abriram fogo com armas automáticas.

Foram registadas explosões e um incêndio e o Governo russo fala em "atentado terrorista sangrento".