EUA anunciam 22 milhões de dólares de apoio a Cabo Delgado

O Governo norte-americano pretende disponibilizar este ano 22 de milhões de dólares (20,3 milhões de euros) em novos fundos de apoio aos "esforços de estabilização" em Cabo Delgado, Moçambique, anunciou a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo esta sexta-feira.

Em comunicado, sobre a conclusão da visita a Moçambique, de 17 a 21 de março, da secretária adjunta do Gabinete de Operações de Conflitos e Estabilização do Departamento de Estado, Anne A. Witkowsky, aquela embaixada refere que o fornecimento destes fundos, anunciada pela governante, depende ainda da aprovação no congresso.