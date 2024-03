Estado Islâmico reivindica atentado em Moscovo

Pelo menos três homens vestidos com camuflados entraram no edifício e abriram fogo com armas automáticas.

O Governo português já condenou o ataque desta sexta-feira contra uma sala de espetáculos nos arredores de Moscovo.

"As notícias de Moscovo são horrendas. Ataques contra civis são sempre inaceitáveis. As nossas condolências às famílias das vítimas", escreve o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, numa mensagem divulgada na rede social X.



A Casa Branca diz que não há indicação de que a Ucrânia esteja envolvido no ataque contra a sala de espetáculos em Moscovo.

O assessor do chefe do gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garante que a Ucrânia não está envolvida no ataque terrorista.