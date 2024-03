Envio de condolências e pedidos de justiça. Mundo reage ao atentado em Moscovo

O atentado desta sexta-feira em Moscovo, que já foi reivindicado pelo Estado Islâmico, está a suscitar reações um pouco por todo o mundo.

A Ucrânia pronunciou-se de imediato garantindo que não ter ligação com o grupo de atiradores que invadiu a sala de espetáculos Crocus City Hall, matando pelo menos 40 pessoas e ferindo 146.

O conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, afirmou que os dois países estão em guerra, mas “tudo será decidido no campo de batalha", recusando qualquer participação no massacre.

O secretário-geral da ONU condenada o ataque nos "termos mais fortes possíveis".

António Guterres expressa "profundas condolências às famílias enlutadas, ao povo e ao Governo da Federação Russa", refere um comunicado das Nações Unidas. O antigo primeiro-ministro português deseja rápidas melhoras aos feridos.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, reforçou a mensagem oriunda de Kiev: "Não há nenhuma indicação neste momento de que a Ucrânia ou os ucranianos estivessem envolvidos no tiroteio". Declaração que se veio a confirmar horas depois com a reivindicação do ataque pelo Estado Islâmico.

John Kirby mostrou ainda solidariedade com as vítimas: “As imagens são simplesmente horríveis e difíceis de assistir e os nossos pensamentos obviamente estarão com as vítimas deste terrível, terrível ataque a tiros”.

Reação semelhante teve o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão: “As imagens do terrível ataque a pessoas inocentes na Crocus City Hall, perto de Moscovo, são horríveis. As nossas mais profundas condolências vão para as famílias das vítimas”.