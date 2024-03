Charles Michel partilha homenagem a António Costa e "a capacidade de resolver problemas"

O Presidente do Conselho Europeu agradeceu a António Costa e partilhou um vídeo de homenagem ao primeiro-ministro português cessante.

Através do X (antigo Twitter), Charles Michel destacou o humor e "a capacidade de resolver problemas" durante as 74 cimeiras europeias em que Costa participou.

"Obrigado caro António, e felicidades", escreveu, em língua portuguesa, o político belga que ocupa o cargo que muitos especulam que António Costa pode vir a ocupar.

António Costa realiza esta sexta-feira e sábado a sua última visita ao estrangeiro como primeiro-ministro, com uma deslocação a Paris para participar em iniciativas culturais centradas nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Vindo de Bruxelas, onde participou no seu último Conselho Europeu após oito anos como chefe do Governo português, Costa estará em Paris hoje à tarde para visitar a exposição "Portugal: 25 Avril 1974, enfin la Liberté!", patente no edifício sede da Câmara Municipal de Paris.