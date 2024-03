Timor-Leste deseja "todo o êxito" a novo primeiro-ministro de Portugal

O chefe do Governo timorense felicitou esta quinta-feira Luís Montenegro pela vitória nas legislativas portuguesas e desejou-lhe "todo o êxito", após o líder do PSD ter sido indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República.

"Parabéns por ter ganho as eleições, temos vindo a acompanhar. Desejo-lhe todo o êxito", afirmou à Lusa o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, após o encontro semanal com o Presidente José Ramos-Horta.

Xanana Gusmão disse também que se vai deslocar a Portugal, sem precisar a data, e que "há alguns casos para falar" entre os dois países, incluindo a expansão da escola portuguesa, em Díli.

"O ex-primeiro-ministro António Costa pediu um sítio para construir a escola portuguesa, já temos, mas não entrámos mais em contacto", explicou o chefe do Governo timorense.

Em setembro, o Governo timorense aprovou a concessão de um terreno na zona de Caicoli, em Díli, ao Estado português para a expansão das instalações da Escola Portuguesa, na capital timorense.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeou hoje Luís Montenegro, líder do PSD, como primeiro-ministro.

Luís Montenegro anunciou também hoje que vai apresentar a Marcelo Rebelo de Sousa a composição do futuro Governo no dia 28 de março e que acertou a data da posse com o chefe de Estado para 02 de abril.