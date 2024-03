Metsola diz que futuro de Costa na Europa "depende da decisão dele"

Enquanto caminhava ao lado de Luís Montenegro, entre a reunião do PPE e o Parlamento Europeu, Roberta Metsola sublinhou que teve uma boa e longa relação com o primeiro-ministro cessante, mas terá que ser Costa, desde logo, se assim o entender, dar o primeiro passo.

Nestas breves declarações, enquanto caminhava, a Renascença também perguntou a Metsola se está preocupada com o crescimento da extrema-direita em Portugal. Na resposta, a presidente do Parlamento Europeu sublinha que é preciso contrariar nas próximas eleições as narrativas do medo, "que destroem mais do que constroem".

Mas nesta caminhada com o primeiro-ministro indigitado, Roberta Metsola também se referiu ao Luís. Tratou Montenegro pelo primeiro nome, ou não fossem da mesma família política, e desejou-lhe boa sorte.

A iniciativa de ir cumprimentar Montenegro partiu de António Costa . Tomaram juntos um café, num ambiente descontraído e muitos sorrisos. A pagina está virada, falta apenas passar a pasta.

Esta quinta-feira, foi dado o primeiro passo, num dia particularmente curioso. Em Bruxelas, está um ex-primeiro ministro – António Guterres – hoje secretário-geral da ONU, um primeiro ministro cessante, António Costa, e Luís Montenegro, o primeiro ministro já indigitado.