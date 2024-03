Em Bruxelas com líderes da UE, Orbán felicita Putin pela vitória nas eleições

Em Bruxelas com os restantes líderes europeus, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, felicitou esta quinta-feira a vitória de Vladimir Putin nas presidenciais da Rússia, eleições que foram condenadas pela própria União Europeia.

Na segunda-feira, após serem conhecidos os resultados das presidenciais, a União Europeia alertou para a realização de eleições em territórios ucranianos que foram ocupados pela Rússia desde fevereiro de 2022, bem como para a falta de observadores internacionais, descrevendo o processo eleitoral como uma "autêntica violação da lei internacional" por parte da Rússia.

Isso não impediu Orbán, através do seu porta-voz do Governo húngaro, Zoltan Kovacs, de anunciar que o primeiro-ministro enviou uma carta a Moscovo a felicitar Putin pela sua reeleição, "notando que a cooperação entre Hungria e Rússia, com base no mútuo respeito, permite conversas importantes até nos mais desafiantes contextos geopolíticos", indicou.