Portuguesa, marido e filho morrem atropelados nos EUA

Um bebé de um ano e os seus pais morreram este sábado atropelados em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia. Uma das vítimas é uma mulher portuguesa, segundo a imprensa norte-americana.

O acidente aconteceu quando uma idosa de 78 anos, em contramão e a uma velocidade entre os 80 e os 110 km/h, atravessou uma paragem de autocarro e acabou por embater na esquina de um edifício na zona de West Portal.

As vítimas foram identificadas como Matilde Ramos Pinto, produtora de cinema de 38 anos que trabalhava em Los Angeles, o marido Diego Cardoso de Oliveira, e o filho com um ano de idade, Joaquin Ramos Pinto. O outro filho do casal, um bebé de três meses, está em estado grave e com prognóstico reservado. O acidente fez outros quatro feridos.

De acordo com o canal ABC 7 News, a mulher responsável pelo atropelamento sofreu ferimentos ligeiros e foi detida no dia seguinte, com as acusações de homicídio em condução, condução negligente, condução negligente com ferimentos, condução em contramão e condução acima do limite legal.

Segundo o Correio da Manhã, citando fonte próxima das vítimas, a família preparava-se para apanhar o autocarro em direção ao Zoo de São Francisco, para celebrar o aniversário de casamento do casal. A portuguesa foi transportada para o hospital com vida, tendo o óbito sido declarado no domingo.

Após o acidente foi realizada uma vigília no local onde estiveram presentes centenas de pessoas, incluindo o autarca e o chefe da polícia de São Francisco.