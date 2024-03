Biden deve anunciar novos limites para emissões de automóveis

O governo do Presidente Joe Biden deve anunciar esta semana novos limites para as emissões dos automóveis, que aliviam as metas determinadas por três anos, mas acabam por cumprir os padrões exigentes estabelecidos pela Agência de Proteção do Ambiente.

As mudanças de que se fala ocorrem quando as vendas dos veículos elétricos com emissões zero, que são necessárias para cumprir os objetivos, começaram a abrandar.

A indústria automóvel mencionou o baixo crescimento de vendas na sua objeção aos padrões avançados por aquela Agência (EPA, na sila em Inglês) em abril, como parte do mais ambicioso plano de sempre para reduzir as emissões dos veículos de passageiros que contribuem para o efeito de estufa.

cMas durante o período de comentários abertos ao público, sobre os limites para o período entre 2027 e 2032, a indústria automóvel considerou-os comprometidos pela redução das vendas, perante o aumento das preocupações dos consumidores com o preço e a autonomia dos veículos e a falta de estações de carregamento públicas disponíveis.



É assim com expectativa que está a ser aguardado o anúncio a ser feito por Biden.