Antony Blinken inicia nova viagem ao Médio Oriente

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, inicia, esta quarta-feira, uma nova viagem ao Médio Oriente, no âmbito dos esforços para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza e aumentar a ajuda humanitária na região.

A primeira paragem desta deslocação, a sexta viagem de Blinken ao Médio Oriente desde o início da guerra entre Israel e o Hamas (em 07 de outubro), é Jeddah, na Arábia Saudita, onde o secretário de Estado norte-americano manterá conversações com dirigentes sauditas.

Na quinta-feira, o representante dos Estados Unidos segue para o Cairo, Egito, para novas discussões com as mais altas autoridades egípcias. A par do Qatar e dos Estados Unidos, o Egito tem tido uma participação ativa na mediação das negociações entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

Blinken irá discutir "os esforços para alcançar um acordo de cessar-fogo imediato que garanta a libertação de todos os reféns que ainda permanecem em Gaza, a intensificação dos esforços internacionais para aumentar a ajuda humanitária a Gaza e a coordenação pós-conflito em Gaza", afirmou o Departamento de Estado norte-americano na antevisão da visita.

Na agenda de Blinken consta igualmente a discussão de "uma via política para o povo palestiniano com garantias de segurança para Israel" e de "uma arquitetura para uma paz e segurança duradouras na região".