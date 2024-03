​Guterres diz estar alarmado com relatos de bombardeamentos de civis em Myanmar

O secretário-geral da ONU disse estar alarmado com os relatos de bombardeamentos de civis pela junta militar em Myanmar, numa altura em que os rebeldes continuam a ofensiva contra o exército no norte e oeste.



"[António Guterres] faz um apelo a todas as partes para que evitem incitar ainda mais as tensões entre comunidades. Está alarmado com os relatos de ataques aéreos contínuos do exército, incluindo hoje [segunda-feira] na cidade de Minbya, onde muitos civis terão sido mortos e feridos", afirmou, na segunda-feira, em comunicado, o porta-voz do secretário-geral da ONU Farhan Haq.

O responsável português manifestou preocupação com a expansão do conflito no estado de Rakhine (oeste), que está a provocar deslocações e a "exacerbar vulnerabilidades e discriminações" já existentes, como a detenção e o recrutamento forçado de jovens rohingya, minoria muçulmana perseguida pelas forças armadas, acrescentou na mesma nota.

Neste sentido, Guterres deixou um apelo à comunidade internacional para que preste atenção à crise no país, reforçando as iniciativas regionais de proteção de refugiados, através da partilha de responsabilidades entre os destinos que recebem civis que fogem de Myanmar (antiga Birmânia).

Afirmou que a solução para o conflito passa por exigir a responsabilização pelas "graves violações" do direito internacional e por abordar as causas da "discriminação sistemática".

Em outubro de 2023, três grupos rebeldes anunciaram uma ofensiva no estado de Shan (leste), tornando-se num dos maiores desafios para a junta militar birmanesa desde o golpe de Estado, em novembro de 2020.

Com o golpe, a junta anulou os resultados das eleições gerais em que a Liga Nacional para a Democracia da então líder "de facto", a Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, obteve maioria parlamentar.

Os militares argumentaram que houve fraude no processo eleitoral, uma alegação questionada pelos observadores internacionais.