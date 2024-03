EUA avisam que população de Gaza sofre de "insegurança alimentar grave"

Antony Blinken vai estar esta semana na Arábia Saudita e no Egito para discutir um cessar-fogo e o aumento do fluxo de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, disse na segunda-feira o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

O secretário de Estado disse que a Arábia Saudita e o Egito vão retomar "as conversações que começaram em janeiro sobre o pós-conflito em Gaza e os passos que têm de ser dados para a reconstrução, a assistência humanitária".

"É imperativo que exista um plano para Gaza e temos vindo a repetir isto a Israel", sublinhou.

As declarações de Blinken surgiram depois de o Presidente dos EUA, Joe Biden, ter falado pela primeira vez em semanas, na segunda-feira, com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manifestando "profunda preocupação" com uma possível operação israelita na cidade de Rafah, o ponto mais a sul do enclave palestiniano.

Biden falou Netanyahu "para discutir os últimos desenvolvimentos em Israel e Gaza, incluindo a situação em Rafah e os esforços para aumentar a assistência humanitária a Gaza", de acordo com um comunicado da Casa Branca.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada em 07 de outubro com um ataque em solo israelita do movimento islamita palestiniano Hamas, que deixou 1.163 mortos, na maioria civis.

Em resposta, Israel declarou uma guerra total para erradicar o Hamas, tendo sido mortas nas operações militares em grande escala mais de 30 mil pessoas, de acordo com as autoridades locais, controladas pelo grupo palestiniano, no poder no enclave desde 2007.