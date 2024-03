Espanha. Seis mortos depois de camião abalroar posto de controlo da polícia

Um camião abalroou um posto de controlo da polícia espanhola, em Sevilha, provocando pelo menos a morte de seis pessoas.

Segundo o "El Mundo", duas das vítimas são polícias que estavam no posto de controlo de trânsito perto da cidade de Los Palacios.

Há, ainda, três feridos graves que foram enviados para várias unidades de saúde para serem assistidos.

O veículo pesado terá feito um desvio brusco, ao notar a presença do dispositivo de segurança, perdendo o controlo e atropelando pessoas e veículos que se encontravam perto do posto policial.

Segundo as autoridades locais, o ato terá sido acidental e o condutor do camião poderá ter adormecido ao volante, durante o percurso. O autor do acidente já foi detido.